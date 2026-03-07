سيلفا بين إسبانيا وروشن

ذكرت تقارير إعلامية، السبت، أن البرتغالي برناردو سيلفا، نجم فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم، لا ينوي تجديد عقده مع النادي الإنجليزي، وسيكون لاعبًا حرًا في الصيف المقبل.

ويحظى سيلفا باهتمام عدة أندية أوروبية، ومن بينها بنفيكا البرتغالي، كما ارتبط اسم اللاعب بقوة في مواسم الانتقالات الأخيرة بنادي برشلونة الإسباني.

ويظهر دوري روشن السعودي مرشحًا قويًا آخر للتعاقد مع النجم البرتغالي.

وأثيرت هذه الأنباء في إنجلترا خلال الأسابيع القليلة الماضية، عبر منصة «دازن ترانسفير».

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية أن سيلفا يعيش أشهره الأخيرة مع الفريق السماوي، مضيفًا: «لا توجد مفاوضات جارية لتجديد عقده».

يقضي برناردو سيلفا حاليًا موسمه التاسع مع مانشستر سيتي، حيث شارك في 445 مباراة، وسجل خلالها 42 هدفًا، وقدم 34 تمريرة حاسمة.

وعلى الرغم من بلوغه سن 31 عامًا، لا يزال اللاعب المتعدد المواهب عنصرًا حيويًا في حسابات المدرب الإسباني بيب جوارديولا هذا الموسم، إذ لعب 2782 دقيقة في مختلف المسابقات، مسجلًا هدفين وصانعًا خمسة أهداف أخرى مع اقتراب الموسم من مراحله الختامية.