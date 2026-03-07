انتصار إنجليزي

فاز المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم للسيدات على أيسلندا بهدفين دون مقابل، السبت، في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، ليحقق الفريق فوزه الثاني (وكالات)