البايرن يفقد نوير أمام أتالانتا

أُصيب مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم، مجددًا في ربلة الساق اليسرى خلال عودته إلى المنافسة ضد بوروسيا مونشنجلادباخ «4ـ1» في الدوري الألماني، الجمعة.

وتقرر رسميًّا عدم مشاركته في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا الإيطالي، الثلاثاء، في برجامو.

ويعاني قائد النادي البافاري، الذي سيبلغ الأربعين في 27 مارس الجاري، من تمزق عضلي صغير، وفقًا لما أعلن بايرن السبت، ويغيب عن المباريات المقبلة دون تحديد مدة غيابه. وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أنَّه من المتوقع أن يتغيب لمدة أسبوعين.

وبخروجه بين شوطي مباراة الجولة الـ25 من البوندسليجا، سيغيب نوير بالتالي عن رحلة الفريق إلى برجامو، وتحوم الشكوك حول مشاركته في مباراة الإياب بأليانتس أرينا في 18 مارس.

ويعوّضه الشاب يوناس أوربيج «22 عامًا»، الحارس الثاني في بايرن منذ انضمامه إلى النادي في نهاية يناير 2025. وخاض أوربيج الموسم الجاري 11 مباراة، بينها ثمانٍ في البوندسليجا وواحدة في دوري الأبطال.