نيفيش يتعافى.. وعودته أمام الفتح

أظهر البرتغالي روبن نيفيش، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، تقدمًا ملحوظًا في التعافي جراء إصابته في عضلة الفخذ الخلفية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبين المصدر ذاته أن نيفيش يسير وفق البرنامج التأهيلي المعد من قبل الإسباني خوان خيمينيز، رئيس الجهاز الطبي، على أن يدخل التدريبات مع المجموعة بعد أن يطمئن على جاهزيته البدنية خلال هذا الأسبوع.

وأشار المصدر إلى أن حظوظ مشاركة نيفيش أمام الفتح في الجولة 26 من دوري روشن السعودي، السبت في الأحساء، كبيرة، على أن تتضح الأمور بشكل نهائي قبل المباراة بـ48 ساعة.

وتعرض نيفيش لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية، خلال مواجهة الشباب، اضطر على إثرها الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، إلى استبداله عند الدقيقة 51 ليحل مكانه مراد هوساوي.



ومنح إنزاجي جميع لاعبي الأزرق العاصمي إجازة، السبت، بعد تغلبهم على النجمة 4ـ0، الجمعة، ضمن الجولة الـ 25 على أن يعود الجميع إلى التدريبات، مساء الأحد.