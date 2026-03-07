الاتحاد يسترد الشهري بعد خسارة الأهلي

يدخل صالح الشهري، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، التدريبات الجماعية هذا الأسبوع، بعد أن أكمل مراحل التأهيل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ الشهري «32 عامًا» تعافى من إصابة عضلة الساق التي تعرض لها خلال مواجهة الفتح في الجولة الـ 19، وبات جاهزًا للدخول مع المجموعة.

وافتقد القطب الجداوي لخدمات الشهري في سبع جولاتٍ بدوري روشن السعودي نظير الإصابةٍ، معتمدًا على المغربي يوسف النصيري، الذي تم التعاقد معه قبل إغلاق الفترة الشتوية الماضية، عقب رحيل الفرنسي كريم بنزيما إلى الهلال.

وشارك الشهري، المنتقل الموسم قبل الماضي من الهلال، مع الاتحاد الموسم الجاري في 19 مباراة بجميع المسابقات بمجموع 514 دقيقة، سجَّل خلالها 4 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

إلى ذلك، يبدأ البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق، البحث عن بديل للمالي محمدو دومبيا في مواجهته أمام الرياض، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ 26، بعد نيله البطاقة الصفراء الرابعة أمام الأهلي، الجمعة، التي خسرها لصالح منافسه 1ـ3.

وتراجع الاتحاد، حامل اللقب، إلى المركز السادس عقب خسارة الديربي أمام الأهلي، وأصبح رصيده 42 نقطةً، متخلفًا عن المتصدر بفارق 20 نقطة.