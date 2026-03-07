أوساسونا يخرج بتعادل ثمين من مايوركا

قلب فريق أوساسونا الأول لكرة القدم تأخره بهدفين إلى تعادل 2ـ2 مع ضيفه ريال مايوركا، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني.

ورفع أوساسونا رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر، فيما رفع مايوركا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ 18.

وسجَّل فيدات موريكي الهدف الأول لمايوركا في الدقيقة «35»، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة «61»، ليصل إلى 18 هدفًا في الموسم الجاري، بفارق أربع أهداف فقط خلف متصدر ترتيب الهدافين في الدوري الإسباني النجم الفرنسي كيليان مبابي، هداف ريال مدريد، برصيد 23 هدفًا.

لكن المباراة اتخذت منحى آخر في الدقيقة 73 بعد طرد يان فيرجيلي، لاعب مايوركا، وبعده بعشر دقائق تعرض راؤول جارسيا، لاعب أوساسونا، للمصير ذاته.

وفي الدقيقة «89» سجَّل أوساسونا هدف تقليص الفارق عن طريق كيكي بارخا، ثم سجَّل زميله أنتي بوديمير الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.