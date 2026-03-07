الرفاعي لـ«الرياضية»: احتفالية توني «بذيئة».. والعقوبة تنتظره

طالب أيمن الرفاعي، المستشار القانوني رئيس لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي سابقًا، إيقاف الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، وتطبيق اللائحة، بعد إشارات وصفت بالبذيئة صدرت منه خلال احتفاليته بهدف السبق أمام الاتحاد، الجمعة.

وأوضح لـ«الرياضية» الرفاعي قائلًا: «هذا التصرف يعد من الإشارات البذيئة التي تعاقب عليها المادة 48 فقرة «1ـ2» بالإيقاف مباراتين وغرامة 20 ألف ريال، لكن هذا الإجراء يتطلب الرجوع إلى الحكم وفق الآلية».

وأضاف: «اللجنة تستطيع معاقبة توني مباشرة دون الرجوع إلى الحكم، وفق المادة 48 فقرة «2ـ1» التي تنص بالإيقاف مباراة وغرامة 10 آلاف بالسلوك غير الرياضي».

وقصَّ توني، مهاجم الأهلي، شريط أهداف المباراة عند الدقيقة «23»، بعد عرضية تلقاها من البرازيلي ويندرسون جالينو، وتعادل الاتحاد عن طريق ركلة جزاء سدَّدها البرازيلي فابينيو تفاريس، لاعب الوسط، عند الدقيقة «51»، وردّ الأهلي بهدفين عن طريق الجناح الجزائري رياض محرز، والمهاجم البديل فراس البريكان «59 و84»، منهيًا المباراة لمصلحته 3ـ1.

يذكر أنَّ مواجهة الأهلي والاتحاد، التي كسبها الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف، قادها المونتينيجري نيكولا دابانوفيتش حكمًا للساحة، والبرتغالي فابيو ميلو في غرفة الفيديو.