الترجي يعزز صدارته بهدف الجيلاصي

عزَّز فريق الترجي الأول لكرة القدم صدارته لجدول ترتيب الدوري التونسي بفوز صعب على ضيفه مستقبل المرسى بهدف دون مقابل، ضمن الجولة الـ 23، السبت.

أحرز حمزة الجيلاصي هدف المباراة الوحيد للترجي في الدقيقة العاشرة من المباراة التي جرت على ملعب حمادي العقربي في رادس.

بهذا الفوز يرفع الترجي رصيده إلى 53 نقطة في الصدارة بفارق خمس نقاط عن الإفريقي صاحب المركز الثاني، الذي سيحل ضيفًا على اتحاد بن قردان، الأحد.

ويرفع هذا الفوز من معنويات الترجي قبل أن يستضيف الأهلي المصري، الجمعة المقبل، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

أما مستقبل المرسى تجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز العاشر.