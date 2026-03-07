الألعاب الإلكترونية تتصدر فعاليات نجران

تصدَّرت الألعاب الإلكترونية المشهد في فعاليات شهر رمضان المبارك داخل منطقة نجران.

ويخوض عددٌ من الشباب تحدياتٍ في مباريات كرة القدم عبر الألعاب الإلكترونية بشكل يومي.

وتشهد صالات البولينج والبلياردو إقبالًا كبيرًا حيث تنظَّم بطولاتٌ وديَّةٌ، تجمع الأصدقاء والمنافسين في أجواءٍ تسودها الروح الرياضية، فيما استعادت رياضة تنس الطاولة بريقها بوصفها واحدةً من الأنشطة المفضَّلة لدى الشباب نظرًا لما تتطلَّبه من سرعة بديهةٍ ولياقةٍ عاليةٍ.

وأكد عددٌ من مرتادي هذه الصالات، أنها أصبحت المتنفس الأول لهم، فهي توفر بيئةً آمنةً ومنظَّمةً لممارسة هواياتهم، مشيرين إلى أن التنوع في الأنشطة داخل مكانٍ واحدٍ يشجع على قضاء وقتٍ أطول في ممارسة الرياضة بدلًا من العادات الاجتماعية التقليدية الأقل حركةً.

وتبقى ليالي نجران الرمضانية حافلةً بالحيوية، إذ يمتزج عبق التراث بروح العصر في صالاتٍ رياضيةٍ، لم تعد مجرد أماكن للعب، بل أصبحت منصَّاتٍ لصناعة الترفيه، بما يواكب تطلعات المستقبل.