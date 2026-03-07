أنجيلو يعود إلى النصر.. والحمدان مكان رونالدو

يعود البرازيلي أنجيلو جابرييل إلى خط وسط فريق النصر الأول لكرة القدم أمام نيوم، مساء السبت، ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي، فيما يبدأ زميله عبد الله الحمدان، رأس الحربة، اللقاء تعويضًا للمهاجم البرتغالي الأسطوري كريستيانو رونالدو، الغائب للإصابة.

وتعرَّض «الدون» لإصابةٍ في مباراة النصر مع الفيحاء ضمن الجولة الماضية، أدَّت إلى إبعاده عن لقاء نيوم.

وغاب أنجيلو عن مباراة الفيحاء التي انتهت نصراويةً بنتيجة 3ـ1، نظرًا لاختيار المدرب البرتغالي جورجي جيسوس ثمانية لاعبين أجانبَ غيره.

وتفرض اللائحة استدعاء ثمانية أجانبَ بحدٍّ أقصى لمباريات الدوري، وعطفًا على ذلك يُستبعد أي لاعبٍ غير سعودي زائدٍ عن الحصة المعتمدة.

ويبدأ النصر مباراته مع نيوم بالبرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار نواف بوشل، والفرنسي محمد سيماكان، وعبد الإله العمري، والإسباني إينيجو مارتينيز، وفي الوسط يلعب أنجيلو برفقة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

ويراهن جيسوس على خطٍّ أمامي مكوَّنٍ من الفرنسي كينجسلي كومان، والبرتغالي جواو فيليش، والسنغالي ساديو ماني خلف المهاجم الوحيد عبد الله الحمدان.

ويقف النصر ثانيًا بفارق نقطةٍ عن الأهلي المتصدر الذي لعب مباراةً واحدةً أكثر منه.