نيوم يبدّل نصف التشكيل أمام النصر

يواجه فريق نيوم الأول لكرة القدم منافسه النصر، مساء السبت، ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي بنحو نصف تشكيل المباراة الماضية، مضافًا إليه خمسة أسماء مختلفة.

ولا يبدأ اللقاء خمسة لاعبين شاركوا بصفةٍ أساسيةٍ مع الفريق في مباراته ضمن الجولة الـ 24 التي خسر فيها 1ـ2 أمام الخلود.

ويغيب للإصابة المدافع المصري أحمد حجازي، وللإيقاف خليفة الدوسري، الظهير الأيمن، فيما يجلس سلمان الفرج، لاعب الوسط، وفارس عابدي، الظهير الأيسر، على مقاعد البدلاء، ولا يظهر الجناح الأوروجوياني لوتشيانو رودريجيز في القائمة.

وكان هؤلاء اللاعبون الخمسة ضمن تشكيل المباراة الماضية التي جرت على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك.

ويشارك بدلًا منهم محمد البريك، الظهير الأيمن، وعون السلولي، قلب الدفاع، والمالي عبد الله دوكوري، لاعب الوسط العائد من الإيقاف، وإسلام هوساوي، الظهير الأيسر، والجناح الجزائري سعيد بن رحمة.

ويبدأ نيوم مباراته مع النصر، التي يحتضنها ملعب «الأول بارك» في الرياض، بالبرتغالي لويس مكسيميانو، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار محمد البريك، وعون السلولي، والفرنسي ناثان زيزي، وإسلام هوساوي.

وفي الوسط يلعب علاء حجي إلى جوار عبد الله دوكوري، والإيفواري أمادو كوني، فيما يقف الفرنسي ألكسندر لاكازيت مهاجمًا وحيدًا، وعلى الطرفين مواطنه ريان ميسي والجزائري سعيد بن رحمة، الجناحان الأيمن والأيسر.