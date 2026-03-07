هوفنهايم يقترب من «الأبطال».. ولايبزيج في الطريق

انفرد فريق هوفنهايم الأول لكرة القدم بالمركز الثالث في الدوري الألماني بتغلبه على هايدنهايم 4ـ2، السبت، لحساب الجولة الـ 25، فيما فاز لايبزيج على أوجسبورج 2ـ1، وتعادل شتوتجارت مع ماينز 2ـ2.

وفي المباراة الأولى، استعاد هوفنهايم نغمة الانتصارات بعد تعادلٍ وخسارةٍ، وعزَّز آماله بالتأهل إلى دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه بعد أن تمسَّك بالمركز الثالث بـ 49 نقطةً، بفارق نقطتين أمام شريكه السابق شتوتجارت ولايبزيج، وخمسٍ عن ليفركوزن السادس.

ويدين هوفنهايم بفوزه الـ 15 إلى النمساوي ألكسندر براس الذي سجل هدفين في الدقيقتين 26 و45+1، والكوسوفي فيسنيك أصلاني «49»، وتيم ليمبرل «78»، فيما أحرز لهايدنهايم، متذيل الترتيب، الذي يتَّجه بثباتٍ نحو الهبوط، لوكا كيربر «62 و84».

وفي المباراة الثانية، سقط شتوتجارت في فخ التعادل أمام مضيفه ماينز 2ـ2. وبعد تأخره بهدفٍ للكوري الجنوبي جاي سانج لي في الدقيقة 39، نجح شتوتجارت بالتقدم في غضون دقيقةٍ واحدةٍ بثنائية البوسني إرميدين ديميروفيتش «76»، ودينيز أونداف «77» قبل أن يفرض داني داكوستا تعادلًا مريرًا على الضيوف بهدفٍ في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأشعل لايبزيج معركة المركز الرابع بفوزه على ضيفه أوجسبورج 2ـ1.

وعوَّض لايبزيج تأخره بعد أن منح روبن فلهاور التقدم للفريق البافاري في الدقيقة 39 بثنائية الإيفواري يان ديومانديه «76»، والبرازيلي آرثر شافيز «90+2 » بالخطأ في مرمى فريقه.

وبات لايبزيج يتخلَّف بفارق الأهداف فقط عن آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال.