ليفركوزن يتعثر بالتعادل.. وهامبورج يعمّق جراح فولفسبورج

برلين - الألمانية

تعثَّر فريق ليفركوزن الأول لكرة القدم، بطل الموسم قبل الماضي، بالتعادل أمام مضيفه فرايبورج 3ـ3، السبت، ضمن الجولة الـ 25 من الدوري الألماني، فيما تغلَّب هامبورج على فولفسبورج 2ـ1.

وسجَّل لليفركوزن الكاميروني كريستيان كوفاني في الدقيقة 37، والإسباني أليكس جريمالدو «45+3»، والفرنسي مارتن تيرييه «52»، بينما أحرز لفرايبورج الإيطالي فينتشينزو جريفو «34»، والياباني يويتو سوزيكي «43»، وماتياس جينتر «86».

وفاز ليفركوزن مرةً واحدةً في آخر خمس مبارياتٍ، ليواصل نزيف النقاط في معركة التأهل إلى دوري الأبطال، ومكَّنته النقطة أمام فرايبورج من رفع رصيده إلى 44 نقطةً في المركز السادس بفارق ثلاث نقاطٍ عن شتوتجارت ولايبزيج، بينما بقي فرايبورج في المركز الثامن بـ 34 نقطةً.

وجاء تعثُّر ليفركوزن قبل استضافته أرسنال الإنجليزي، الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وفي المباراة التي جرت على ملعب «أوروبا بارك»، ووسط حضورٍ جماهيري غفيرٍ، بلغ 34 ألف متفرجٍ، قدَّم الفريقان عرضًا هجوميًّا، وتبادلا السيطرة والتقدم طوال دقائقها. وبدأت المباراة بضغطٍ متبادلٍ، وافتتح فرايبورج التسجيل عبر نجمه فينشينزو جريفو الذي استغل عرضيةً متقنةً، ليضع الكرة في الشباك «34»، محققًا هدفه رقم 105 مع النادي، ومعادلًا الرقم التاريخي للهداف نيلس بيترسن.

ولم يتأخر رد ليفركوزن كثيرًا، إذ أدرك الشاب كريستيان كوفاني التعادل «37» بتسديدةٍ قويةٍ من مسافةٍ قريبةٍ. وعاد فرايبورج للتقدم مجددًا «43» بواسطة الياباني يويتو سوزوكي بعد جملةٍ تكتيكيةٍ، لكنَّ أليخاندرو جريمالدو أدرك التعادل من ركلةٍ حرةٍ مباشرةٍ في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

ودخل ليفركوزن الشوط الثاني بقوةٍ، وفرض أفضليته، وهو ما ترجم إلى هدف التقدم الثالث «52» عبر مارتن تيرير الذي أنهى هجمةً منظَّمةً بهدوءٍ في المرمى.

واستمرت سيطرة الضيوف فترةً طويلةً، وكادوا أن يعززوا النتيجة في أكثر من مناسبةٍ، لكن فرايبورج مدفوعًا بجماهيره العريضة، رفض الاستسلام.

وفي الدقيقة 86، نجح المدافع المخضرم ماتياس جينتر في تقمُّص دور المهاجم مرتقيًا لعرضية ديري شير هانت، ليحولها برأسه داخل شباك الحارس بلاسويتش، معلنًا تعادلًا قاتلًا، أشعل مدرَّجات الملعب.

وفي مباراةٍ أخرى، عمَّق هامبورج جراح ضيفه فولفسبورج عندما تغلَّب عليه 2ـ1، وحرمه من الخروج من دائرة الخطر حيث يحتل المركز الـ 17 قبل الأخير برصيد 20 نقطةً بفارق ثلاث نقاطٍ عن سانت باولي الـ 15 ضمن منطقة الأمان.

وتقدم فولفسبورج عن طريق الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب الوسط، في الدقيقة 22 من ركلة جزاءٍ، لكنَّ هامبورج أدرك التعادل من ركلتَي جزاءٍ أيضًا، سدَّدهما المدافع الكرواتي لوكا فوسكوفيتش «33»، والجناح الفرنسي جان لوك دومبي «58».