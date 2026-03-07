«البوندسليجا».. موكوكو أصغر الهدافين وجزائري يقتحم القائمة

لا يزال يوسوفا موكوكو يتربَّع على صدارة قائمة أصغر عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني منذ موسم 2020ـ2021 عندما سجل هدفًا لصالح بوروسيا دورتموند في شباك يونيون برلين.

وحسبَ القائمة التي نشرتها رابطة الدوري الألماني «بوندسليجا»، السبت، سجل المهاجم الألماني هدفه التاريخي في مرمى يونيون برلين بعمر 16 عامًا و28 يومًا.

ووقَّع اللاعب على 18 هدفًا في 99 مباراةً مع دورتموند، وصنع ثمانية، ويملك في سجله مباراتين دوليتين.

وفي المرتبة الثانية ظهر الألماني فلوريان فيرتز، لاعب الوسط، الذي أعلن عن نفسه بقوةٍ مع باير ليفركوزن عندما زار شباك مانويل نوير، الحارس التاريخي لبايرن ميونيخ، بعمر 17 عامًا و34 يومًا في الجولة الـ 30 من موسم 2020ـ2021.

ودخل فيرتز، الذي انضمَّ إلى ليفربول الإنجليزي في الانتقالات الصيفية الأخيرة، بديلًا في الشوط الثاني برابع مشاركة له فقط في الدوري بعد أن انتزع لقب أصغر لاعبٍ يشارك مع ليفركوزن على الإطلاق بعمر 17 عامًا و16 يومًا من كاي هافيرتز.

وانضمَّ الألماني وائل محيا، صاحب الأصول المغربية، إلى القائمة في فبراير 2025، ليحتل المركز الثالث بعد أن سجل هدفًا لبوروسيا مونشنجلادباخ في شباك بايرن ميونيخ بعمر 17 عامًا و65 يومًا، ليصبح أصغر هدافٍ في تاريخ ناديه.

واحتل التركي نوري شاهين المركز الرابع بفضل هدفه مع دورتموند في 2005 بعمر 17 عامًا و82 يومًا، واحتل وقتها قائمة أصغر الهدافين.

وضمَّت القائمة لاعبًا عربيًّا، هو الجزائري إبراهيم مازا، لاعب هيرتا برلين «باير ليفركوزن حاليًّا»، الذي ظهر للمرة الأولى في الجولة الـ 30 من موسم 2022ـ2023 أمام بايرن ميونيخ، ليصبح ثاني أصغر لاعبٍ يشارك للمرة الأولى مع فريقه في دوري الأضواء.

وبعد شهرٍ واحدٍ من ظهوره الأول، صنع مازا التاريخ بوصفه أصغر هدافٍ في تاريخ النادي عندما دخل بديلًا ليسجل هدف التعادل في فوز هيرتا برلين 2ـ1 على فولفسبورج.