أتلتيكو يخطف نقاط سوسيداد.. وجيرونا يعود بالتعادل

سجل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم انتصاره الثالث تواليًا في الدوري مواصلًا صحوته بفوز صعب على ضيفه ريال سوسييداد 3-2 السبت لحساب الجولة الـ 27.

تقدم أتلتيكو مرتين عبر المهاجم الدولي النرويجي ألكسندر سورلوث «5»، رافعًا رصيده إلى عشرة أهداف، والأرجنتيني نيكولاس جوانزاليس «67»، لكن سوسييداد رد بسرعة في المناسبتين بواسطة كارلوس سولر «9» وقائده البديل الدولي ميكل أويارزابال «68» رافعًا غلته إلى 11 هدفًا، قبل أن يخطف جوانزاليس هدف الفوز «81».

وهو الفوز الثالث تواليًا لأتلتيكو في الدوري والـ 16 الموسم الجاري فرفع رصيده إلى 54 نقطة منفردًا بالمركز الثالث بفارق ثلاث نقاط أمام فياريال الذي يستضيف إلتشي الأحد، فيما تجمد سوسييداد عند 35 نقطة في المركز الثامن مؤقتًا. وهي الخسارة الثانية فقط لسوسييداد بقيادة مدربه بيليجرينو ماتاراسو في 14 مباراة تحت قيادته.

وفي مباراة أخرى، انتظر جيرونا الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع لاستغلال النقص العددي في صفوف مضيفه ليفانتي ليدرك التعادل 1-1 بواسطة لاعب وسطه جويل روكا.

وتقدم ليفانتي منذ الدقيقة 50 بواسطة المهاجم كارلوس إيسبي، لكن الفريق تلقى ضربة موجعة بطرد لاعب الوسط أندر اولاساغاستي «59».

ورفع جيرونا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الـ 12 مقابل 22 لليفانتي الـ 19 قبل الأخير.

وتستكمل المرحلة الأحد بلقاءات خيتافي مع ريال بيتيس، وإشبيلية مع رايو فايكانو، وفالنسيا مع ألافيس، على أن تختتم الإثنين بلقاء إسبانيول مع ريال أوفييدو.