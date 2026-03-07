أخضر السيدات يختتم معسكر الدمام

اختتم المنتخب السعودي الأول للسيدات معسكره الإعدادي الذي أجري في الدمام خلال الفترة من 24 فبراير حتى 7 مارس الجاري، وذلك ضمن برنامج التحضيرات للاستحقاقات والمباريات الدولية المقبلة.

ونجح المنتخب في تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته التجريبية الثلاث، محافظًا على شباكه نظيفة طوال المعسكر، واستهل الأخضر مبارياته بالفوز على المنتخب البحريني بثلاثية نظيفة، قبل أن يحقق انتصارًا ثانيًا على منتخب قرغيزستان بنتيجة 2-0.

واختتم الأخضر مبارياته التجريبية بفوز ثالث على منتخب قرغيزستان بنتيجة 3-0.

ويأتي هذا المعسكر ضمن خطة إعداد المنتخب السعودي للسيدات التي يشرف عليها الاتحاد السعودي لكرة القدم، في إطار مواصلة تطوير المنتخب وتعزيز حضوره في المنافسات الدولية المقبلة.