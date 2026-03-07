الاتفاق والشباب.. سيناريو الدور الأول يتجدّد

كرَّر فريق الاتفاق الأول لكرة القدم وضيفه الشباب سيناريو مباراتهما في الدور الأول بعد تعادلهما 1ـ1، السبت، على ملعب «إيجو» في الدمام ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي.

وتقدَّم الفريق الاتفاقي بهدف السبق عبر خالد الغنام في الدقيقة 51، لكنَّ فرحة «النواخذة» لم تستمر سوى ست دقائق، إذ سرعان ما نجح «الليوث» في التعديل بواسطة البلجيكي يانيك كاراسكو من ركلة جزاءٍ عند الدقيقة 57.

وجدَّد الفريقان بهذا التعادل نتيجة مباراتهما في الدور الأول التي انتهت أيضًا 1ـ1.

وواصل الاتفاق سلسلة عدم الخسارة أمام الشباب للمباراة السابعة تواليًا «أربعة انتصاراتٍ وثلاثة تعادلاتٍ»، حاصدًا نقطةً، رفع بها رصيده إلى 39 نقطةً في المركز السابع.

وعلى الجانب الآخر، رفع الشباب رصيده إلى 26 نقطةً في المركز الـ 13.