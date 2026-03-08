بالخلود.. القادسية يسجل الرباعية الرابعة

سجل فريق القادسية الأول لكرة القدم رباعيته الرابعة خلال الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، بعد فوزه على مضيفه الخلود 4ـ1، السبت، على ملعب نادي الخلود في الرس، ضمن الجولة الـ25 من المسابقة.

ووصل القادسية إلى الرباعية الرابعة الموسم الجاري، إذ سبق أن سجل أربعة أهداف أمام الخلود أيضًا في الجولة الثامنة بنتيجة 4ـ0، كما تغلب على الرياض 4ـ0 في الجولة الـ13، وعلى الأخدود 4ـ2 في الجولة الـ23.

وافتتح المكسيكي جوليان كينيونيس التسجيل مبكرًا عند الدقيقة الثانية بعد صناعة من الغاني كريستوفر باه، ليعادل الأرجنتيني راميرو إنريكي النتيجة للخلود بعد دقيقتين، وعاد القادسية للتقدم عبر الإيطالي ماتيو ريتيجي «21 » بعد تمريرة من الألماني جوليان فايجل، ثم عزز كينيونيس النتيجة بهدف ثالث «27» بصناعة من ناهيتان هيرنانديز، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 3ـ1.

وفي الشوط الثاني، واصل القادسية أفضليته، حيث عاد ريتيجي وسجل الهدف الرابع «74 » بعد تمريرة ثانية من هيرنانديز، لتنتهي المواجهة بفوز القادسية 4ـ1.

وبهذه النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 57 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الخلود عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر.