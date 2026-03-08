القادسية.. الانتصار الـ 17

وصل فريق القادسية الأول لكرة القدم إلى الانتصار الـ 17 في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي بعد فوزه على الخلود 4ـ1، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 25 تصوير: سعد الدوسري