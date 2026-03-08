بخماسية.. الفيحاء يواصل الهيمنة أمام الأخدود

ضرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم مضيفه الأخدود 5ـ0 في اللقاء الذي جمعهما، السبت، ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي.

وواصل الفيحاء هيمنته الكاملة على الأخدود في دوري المحترفين، إذ سجل انتصاره السادس عليه من أصل ست مواجهاتٍ جمعتهما في البطولة.

وتقدَّم الضيوف مبكِّرًا في المباراة عبر صبري دهل في الدقيقة 11. وفي الشوط الثاني أضاف ألفا سيميدو الثاني «55»، وسجل الزامبي فاشون ساكالا الثالث «61»، فيما نجح الإسباني جيسون ريميسيرو بإحراز الرابع «66»، ووقَّع الكونغولي سيلفر جانفولا على الهدف الخامس «1+90».

وبانتصاره، رفع الفيحاء رصيده الى النقطة الـ 30 في المركز العاشر، فيما بقي الأخدود بـ 13 نقطةً في المركز الـ 17.

ويستقبل الفيحاء فريق الاتفاق، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ 26، فيما يحلُّ الأخدود ضيفًا على الشباب، السبت.