سيناريو الجولة 7 يتجدّد.. قاتل يمدد سلسلة انتصارات الأصفر

انتزع فريق النصر الأول لكرة القدم فوزًا بعد الدقيقة 90 للمرة الثانية في دوري روشن السعودي بفضل هدفٍ قاتلٍ لمدافعه الفرنسي محمد سيماكان، هزم به ضيفه نيوم 1ـ0، مساء السبت، ضمن الجولة الـ 25، على ملعب «الأول بارك».

وجاء هدف سيماكان في خامس دقائق الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة.

وعجز الفريقان عن هز الشباك طوال الوقت الأصلي حتى نجح الفرنسي في استغلال ركلةٍ حرةٍ، نفذها زميله البرتغالي جواو فيليش، وتطاول للكرة برأسه، وأسكنها مرمى نيوم.

وكرَّر الفريق العاصمي سيناريو الفوز القاتل الذي أسقط به الفيحاء في الجولة السابعة حين أحرز مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف الانتصار 2ـ1 في الدقيقة 14 من الوقت البديل.

وواصل «الأصفر» سلسلة انتصاراته للمباراة الـ 11 على التوالي، رافضًا التفريط في أي نقطةٍ منذ الخسارة 1ـ3 أمام الهلال في الجولة الـ 15.

وبعد تلك الخسارة، هزم 11 فريقًا، بما فيها النجمة، في مباراة الجولة العاشرة المؤجَّلة.

وبالفوز على نيوم، رفع رصيده إلى 64 نقطةً من 21 انتصارًا، وتعادلٍ واحدٍ، مقابل ثلاث هزائم، واستردَّ صدارة جدول الدوري بفارق نقطتين عن الأهلي، ثاني الترتيب، وثلاث نقاطٍ عن الهلال الثالث.

أما نيوم، فتجمَّد رصيده عند 32 نقطةً، وأنهى الجولة في المركز الثامن، متقدمًا بنقطتين على الخليج والفيحاء، أقرب ملاحقيه.