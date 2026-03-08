بثنائية كولن.. دورتموند يعزز المركز الثاني

عزَّز فريق بوروسيا دورتموند الأول لكرة القدم موقعه في المركز الثاني بالدوري الألماني بعد تضاؤل آماله بحصد اللقب بفوزه على مضيفه كولن المنقوص 2ـ1، السبت، ضمن الجولة الـ 25.

وبعد سقوطه أمام بايرن ميونيخ 2ـ3، الأسبوع الماضي، باتت أقصى طموحات دورتموند الوصافة للتأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، رافعًا رصيده إلى 55 نقطةً بفارق 11 خلف بايرن المتصدر، وستٍّ أمام هوفنهايم الثالث.

وافتتح جيراسي التسجيل للفريق في الدقيقة ⁠16 عندما أعاد ماكسيميليان باير الكرة إلى ‌منطقة الجزاء بعد ‌تشتيت دفاع كولن لها، وبينما ​وقف المدافعون ليشاهدوا ما ‌يحدث، كان المهاجم أسرع في الاستجابة ‌ليسدد الكرة في الشباك.

وحصل الإنجليزي سيمبسون بوسي في البداية على بطاقةٍ صفراء بعد أن ضرب كاحل باير من الخلف، لكنَّ الحكم قرر أن يمنحه بطاقةً حمراء ‌إثر مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وأضاف باير الهدف الثاني في الدقيقة 60 ⁠بعد ⁠تبادل الكرة مع يوليان براندت قبل أن يسجل من مسافةٍ قريبةٍ.

واعتقد دورتموند أنه حصل على ركلة جزاءٍ بسبب خطأ من جينك أوجكاجار بعد أن احتسبها الحكم في البداية، لكنَّه غيَّر قراره مرةً أخرى عقب مراجعة تقنية الفيديو حيث رأى أنه لم يكن هناك احتكاكٌ كافٍ.

وجعل كولن نهاية المباراة صعبةً على دورتموند بعدما تغلَّب كامينسكي على ​عددٍ من المدافعين في ​منطقة الجزاء إثر انطلاقةٍ رائعةٍ قبل أن يطلق تسديدةً، غيَّرت اتجاهها، وسكنت الشباك.