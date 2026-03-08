كومو يلامس «الأبطال».. وأتالانتا يتعثر قبل البايرن

عزّز فريق كومو الإيطالي الأول لكرة القدم، مفاجأة الموسم، آماله بتأهل تاريخي إلى دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على مضيفه كالياري 2-1 السبت ضمن منافسات الجولة الـ 28.

وسجّل الكرواتي مارتين باتورينا «14» والفرنسي لوكاس دا كونيا «56» هدفي كومو، وسيباستيان إسبوزيتو «56» هدف كالياري.

ورفع كومو رصيده إلى 51 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن روما الرابع الذي يلتقي جنوى الأحد وقبل أسبوع من القمة المرتقبة بين الفريقين، موسعًا في الوقت نفسه تفوقه على يوفنتوس السادس إلى أربع نقاط قبل أن يواجه فريق «السيدة العجوز» بيزا في وقت لاحق.َ

ويخوض فريق المدرب الإسباني سيسك فابريجاس موسمًا تاريخيًا، فبالإضافة إلى آماله المرتفعة في حجز أحد المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، تعادل أمام إنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا الثلاثاء.

وهو الفوز الثالث تواليًا لكومو في الدوري وهذه السلسلة تأتي في أفضل توقيت قبل القمة المرتقبة على أرضه أمام روما الأحد المقبل.

وفي مباراة أخرى، أهدر أتالانتا فرصة التقدم إلى المركز السادس مؤقتًا بتعادله مع ضيفه أودينيزي 2-2 بعدما تخلف 0-2.

وبعد أن منح الدنماركي أندرياس كريستنسن «39» والإنجليزي كينان ديفيس «55» التقدم للضيوف، نجح المهاجم جانلوكا سكاماكا في إنقاذ نقطة لأتالانتا بهدفين سريعين «75 و79».

وبقي أتالانتا سابعًا برصيد 46 نقطة بفارق نقطة عن يوفنتوس، وأودينيزي عاشرًا بـ36 نقطة.

وتنتظر أتالانتا مواجهة صعبة أمام بايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء في برجامو ضمن ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري الأبطال.