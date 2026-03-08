الدرعية يفرض التعادل على الفيصلي

فرض فريق الدرعية الأول لكرة القدم التعادل على الفيصلي 2ـ2 في مباراتهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن الجولة الـ 26 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، السبت.

وتقدَّم الفيصلي في المواجهة مبكرًا عبر المولدوفي هنريكي لوفانور في الدقيقة 5، ولم تمضي إلا سبع دقائق حتى أدرك المالي موسى ماريجا التعادل للدرعية.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح الهندوراسي روميل كويوتو في وضع «العنابي» بالمقدمة مجددًا «45»، لكنَّ ذلك لم يكن كافيًا لحصد النقاط الثلاث حيث رفض الفرنسي جايتان لابورد الهزيمة بتسجيل هدف التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي من الشوط الثاني بدقيقتين.

ورفع الدرعية رصيده إلى 53 نقطةً بالمركز الثاني في سلم الترتيب من 16 انتصارًا، وخمسة تعادلاتٍ مقابل أربع هزائم، بينما بلغ الفيصلي النقطة الـ 46 من 12 انتصارًا، وعشرة تعادلاتٍ فيما خسر أربع مواجهاتٍ.

وفي بقية مباريات السبت من الجولة الـ 26، كسب البكيرية نظيره العدالة بهدفٍ دون ردٍّ، سجله الحاج عثمان باري من علامة الجزاء عند الدقيقة 7.

وكسب الرائد مضيفه الجبلين بثلاثيةٍ، دوَّنها الغيني زينهو جانو، وسعد السلولي، وعمر شامي، مقابل هدفٍ للفريق الحائلي، سجله الفرنسي الشيخ توريه.

وقلبَ الجندل الطاولة على نظيره الباطن بعد أن كان متأخرًا بهدفٍ إلى انتصارٍ بـ 2ـ1 بواسطة الفرنسي تيبوت بيري، والفنزويلي إيتور لوبيز، بينما بصم المالي عبد الله ديابي على هدف الباطن الوحيد.