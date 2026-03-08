بعد 3 ساعات.. تشيلسي إلى ربع النهائي

قطع فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم تذكرة ربع نهائي كأس الاتحاد المحلي للعبة السبت بفوز صعب على مضيفه ريكسهام أحد أندية المستوى الأولى «تشامبيونتشيب» بنتيجة 4ـ2 بعد مباراة ماراثونية امتدت لما يقرب من ثلاث ساعات.

تقدم ريكسهام بهدف سجله سام سميث بعد مرور 18 دقيقة، ورد تشيلسي بالتعادل قبل نهاية الشوط الأول مستفيدًا بهدف ذاتي سجله آرثر أوكونكو حارس ريكسهام بالخطأ في مرماه «40».

وفي الشوط الثاني، تقدم أصحاب الأرض مجددًا بهدف كالوم دويل «79» ورد تشيلسي سريعًا بالتعادل بهدف جوش أشيمبونج في «82». وفي الدقيقة 93، أكمل ريكسهام اللقاء بنقص عددي بعد طرد لاعبه جورج دوبسون.

امتد اللقاء لشوطين إضافيين، نجح خلاله تشيلسي في التقدم للمرة الأولى بهدف سجله أليخاندرو جارناتشو بعد مرور ست دقائق. وكاد ريكسهام أن يشعل الأمور بهدف ثالث سجله لويس برانت في الدقيقة 114، ولكن تقنية حكم الفيديو المساعد تدخلت باحتسابه تسللًا. وأجهز تشيلسي تمامًا على طموح منافسه بهدف رابع سجله جواو بيدرو في الدقيقة 125.

وحافظ الفريق اللندني على تقدمه في ظل تفوقه العددي، ليتأهل لدور الثمانية، ويلحق بكل من ليفربول الذي فاز على وولفرهامبتون 3ـ1 الجمعة، وأرسنال الذي تغلب على مانسفيلد تاون 2ـ1 السبت.