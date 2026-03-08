بطولة إنديان ويلز.. رود يكسب شيفتشينكو

تأهل النرويجي كاسبر رود إلى دور الـ32 من بطولة إنديان ويلز لتنس الأساتذة فئة 1000 نقطة بعد فوزه على الكازاخي ألكسندر شيفتشينكو، بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-1 و7-6، السبت.

وشهدت المجموعة الأولى هيمنة كاملة من اللاعب النرويجي، حيث كسر إرسال منافسه مرتين متتاليتين لينهي المجموعة في 29 دقيقة فقط، ثم أبدى شيفتشينكو مقاومة أكبر في المجموعة الثانية التي حسمها رود عبر شوط كسرالتعادل، وسينتظر المصنف 13 في البطولة الفائز من مواجهة فالنتين فاشيروت من موناكو والبرتغالي نونو بورجيس في الدور المقبل.

واستهل البريطاني جاك دريبر حملة الدفاع عن اللقب بفوز صعب على الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بنتيجة 3-6 و6-3 و6-2.

ورغم خسارته للمجموعة الأولى، استعاد دريبر توازنه بشكل قوي، ليؤكد جاهزيته بعد العودة من إصابة في الذراع أبعدته لفترة عن الملاعب.

كما فجر الأمريكي ألكسندر كوفاتشيفيتش مفاجأة بإقصاء الفرنسي كورنتين موتيه بنتيجة 6-1 و6-4.