الهلال يكسب النصر.. ويتوّج بلقب دوري الطائرة

حقق فريق الهلال الأول للكرة الطائرة لقب الدوري الممتاز، بصالة نادي النصر في الرياض، السبت، بعد فوزه على النصر «3-1».

ونال الهلال اللقب 21 في مشواره مع الدوري، بفارق 4 ألقاب عن الأهلي الذي يتزعمه بـ 25 لقبًا، مقابل لقب وحيد للاتحاد وآخر للمحيط.

وفي جدة، فاز الاتحاد على الأهلي 3-1، وكسب الفتح نظيره الابتسام 3-2، وأحرز العلا انتصاره على الخويلدية 3-0.