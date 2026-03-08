جالتييه: لم نخسر بسبب الحكم.. والنصر استحق الفوز

رفض الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب فريق نيوم الأول لكرة القدم، الدخول في أي تفاصيل تحكيمية عقب المواجهة أمام النصر التي خسرها بهدف دون رد، مؤكدًا أن فريقه لم يخسر بسبب الحكم، مشددًا في الوقت ذاته على أن النصر كان الطرف الأفضل واستحق الانتصار.

وقال جالتييه في المؤتمر الصحافي بعد اللقاء: «لا أريد التحدث عن الحكام. ربما كانت هناك حالة طرد أو بطاقة صفراء هنا أو هناك، لكن ما أريد التأكيد عليه هو أننا لم نخسر هذه المباراة بسبب التحكيم، كما أن إدارة اللقاء لم تكن سهلة على الحكم في ظل حدة المباراة».

وهنأ مدرب الفريق الشمالي النصر على الأداء، قائلًا: «أولًا، أود أن أهنئ النصر. لقد قدم مباراة كبيرة وصنع العديد من الفرص».

كما أثنى على حارس فريقه: «أهنئ حارس مرمانا ماكسي، الذي قدم أداءً رائعًا.. النصر فريق كبير، لكن الخسارة بهذه الطريقة كانت مؤلمة جدًا لنا».

وتطرق جالتييه إلى تفاصيل الهدف المتأخر الذي استقبله فريقه، موضحًا أنه تكرر بنفس السيناريو في مباريات سابقة: «استقبلنا الهدف بالطريقة نفسها التي استقبلنا بها أهدافًا أمام القادسية والتعاون في الدقائق الأخيرة».

وأردف: «أعلم أن لاعبيّ، سواء الأساسيون أو البدلاء، ما زالوا صغارًا ويحتاجون إلى مزيد من الخبرة».

وحول سير المباراة، أكد أن فريقه عانى في الشوط الأول: «كان النصف الأول صعبًا علينا، ولم يكن تنظيمنا جيدًا، كما أننا لم نتمكن من السيطرة على مستوى النصر».

مبينًا أنه أجرى تعديلات بعد الاستراحة: «بين الشوطين أجريت بعض التعديلات على الخطة، وكان من المهم الحد من خطورة بروزوفيتش».

وأضاف: «تحسن أداؤنا في الشوط الثاني ونجحنا في صناعة بعض الفرص، وربما لم يحالفنا الحظ في بعض اللقطات، لكن في رأيي النصر استحق الفوز».

كما أبدى جالتييه إحباطه من تكرار فقدان النقاط في الدقائق الأخيرة: «علينا أن نتطور ونستفيد من هذه التجارب، لأننا خسرنا الكثير من النقاط خلال الدقائق الخمس الأخيرة من المباريات، ومن الصعب على لاعبينا تقبل ذلك لأنهم قاتلوا حتى النهاية».

وتابع: «أنا محبط، لأننا كنا نعلم قبل المباراة أنها ستكون صعبة، ومع ذلك كان بإمكاننا الخروج بنقطة، لكن هذه هي كرة القدم».

وكشف مدرب الفريق الفرنسي أنه ناقش لقطة الهدف مع لاعبيه بعد المباراة لتفادي تكرارها، قائلًا: «عرضت على اللاعبين بعد عودتهم إلى غرفة الملابس لقطة الهدف الذي استقبلناه، لأننا كنا مطالبين بالتعامل مع مثل هذه الحالات بشكل أفضل».

وأوضح: «كنا نملك الكرة، وكان من المفترض أن نكسب ركلة مرمى، ولم يكن من الأفضل أن نتسبب في خطأ داخل هذه المنطقة الخطيرة».

وعاد للحديث عن بروزوفيتش وتأثيره، مشيرًا إلى أن السيطرة عليه كانت مفتاح تحسن الأداء: «كنا أفضل في الشوط الثاني لأننا نجحنا في الحد بشكل أكبر من تحركات بروزوفيتش، ففي الشوط الأول كان يجد المساحة بسهولة ويتمكن من اللعب وصناعة التمريرات الجيدة، لذلك حاولت بعد ذلك فرض رقابة أفضل عليه».

وأضاف: «عندما تنجح في الحد من خطورة بروزوفيتش، يبقى لدى النصر أيضًا لاعبون مميزون مثل كومان وفيليكس».