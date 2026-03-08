زكري: لا أبيع الأوهام.. وألعب دور الوالد في الشباب

أبدى الجزائري نور الدين زكري، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، ثقته في تحسن أداء ونتائج «الليوث» خلال المباريات المقبلة، مشددًا على أنه «لا يبيع الأوهام» في دوري روشن السعودي.

وقال زكري في المؤتمر الصحافي بعد التعادل مع الاتفاق 1-1، السبت في الجولة الـ25 من الدوري: «لدي عقد في نادي الشباب، وأنا مدرب الفريق، ورويدًا رويدًا يتحسن الوضع، وهناك تغيير كبير في فترة وجيزة، وأنا لا أبيع الأوهام في الدوري السعودي».

وعن أوضاع الفريق الشبابي، أجاب المدرب الجزائري: «هناك مدرب عادل وهناك مدرب يعرف كيف يتعامل مع اللاعبين وأنا العب دور الوالد وحللتها في أسرع وقت بالحوار وبالهدوء، واللاعبون يحترمون بعضهم وهذا سر النجاح».

وأبدى مدرب الفريق الشبابي رضاه عن أداء لاعبيه، مؤكدًا أن فريقه كان يستحق الفوز والحصول على النقاط عطفًا على مردوده، وأوضح: «قدمنا مباراة كبيرة وكنا الأجدر بالفوز، والاتفاق فاجأنا بطريقته الدفاعية، وأغلق المساحات، وسيطرنا وتفوقنا في التسديدات و7 منها تصدى لها حارس الاتفاق وهو نجم المباراة».