الشهري: عانينا من الإرهاق.. والتعادل جيد

وصف سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، التعادل مع الشباب 1ـ1، بالنتيجة الجيدة، متطلعًا للأفضل في الجولات المقبلة من دوري روشن السعودي.

وأوضح الشهري خلال المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء ضمن منافسات الجولة الـ26، السبت: «الأداء كان ممتازًا في الشوط الأول، ولعبنا بتركيز عالٍ أمام فريق منظم، وبدايتنا كانت جيدة في الشوط الثاني، ولكن ربما عانينا من الإرهاق في نهايته، وسنعمل على تصحيح الأخطاء في الفترة المقبلة».

وعن تراجع فريقه للخلف بعد تقدمه بالهدف، رد الشهري قائلًا: «ليس تراجعًا وإنما احترام للمنافس، والشباب يمتلك جودة في الثلث الهجومي، ولا يعطيك انطباع عن مركزه في الدوري، وتعاملنا مع جزئيات المباراة، وأداء حارس المرمى جزء من الفريق، وكلنا نلعب مجموعة واحدة».

وأكمل مدرب الفريق الاتفاقي: «نحتاج نعمل ونتطور في الدفاع والوسط والهجوم، ونتيجة التعادل بالنسبة لنا جيدة وللشباب أيضًا، والقادم أفضل».

وعزا الشهري استبعاد المدافع الإسكتلندي جاك هيندري من القائمة الأساسية إلى عدم جاهزيته، مؤكدًا أنه يعتمد على جميع اللاعبين المتاحين.