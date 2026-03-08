بعد الديربي.. الأهلي يرتاح يومين

منح الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، لاعبيه إجازة لمدة يومين بعد الفوز على الاتحاد 3-1 في لقاء الديربي، الجمعة ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

ويعاود لاعبو الفريق الجداوي تدريباتهم الإثنين، استعدادًا لمواجهة القادسية، الجمعة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام لحساب جولة «يوم العلم»، الـ26 من منافسات الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الترتيب العام للدوري بـ62 نقطة، بينما يملك القادسية 57 نقطة في المركز الرابع.