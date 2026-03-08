يوفنتوس يعاقب بيزا برباعية

استعاد فريق يوفنتوس الإيطالي الأول لكرة القدم نغمة الانتصارات بعد غيابٍ بتحقيقه فوزًا كبيًرا على بيزا 4ـ0، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 28 للدوري.

وبعد شوطٍ أوَّلَ سلبي، جاء الثاني ليحمل رباعيةً لأصحاب الأرض الذين افتتحوا النتيجة عبر أندريا كامبياسو في الدقيقة 54 حيث حوَّل عرضية المهاجم التركي كينان يلدز إلى داخل الشباك.

وأضاف الفرنسي كيفرين تورام الثاني «65» بعد أن تهيَّأت الكرة أمامه عقب تسديدةٍ اصطدمت بالقائم الأيمن. وعزَّز كينان النتيجة بالثالث «75» من تسديدةٍ قويةٍ إثر فاصلٍ من المراوغات داخل منطقة الجزاء.

واختتم الرباعية الإيفواري جيريمي بوجا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني مستفيدًا من مرتدةٍ سريعةٍ، راوغ خلالها حارس بيزا، وسدَّد في الشباك.

وبهذه النتيجة رفع اليوفي رصيده إلى 50 نقطةً في المركز السادس، بينما تجمَّدت نقاط بيزا، متذيل الترتيب، عند 15.