جيسوس: أحب رؤية النصراويين مضغوطين

أكد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، أن حسم المباريات والاقتراب من لقب دوري روشن السعودي لا يأتيان بـ«الهدوء»، مشددًا على أن الروح والحماس والقدرة على التعامل مع الضغط هي العوامل التي تصنع البطل داخل الملعب.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحافي عقب انتصاره أمام نيوم بهدف دون رد السبت: «لا أحد يفوز بهدوء. الهدوء يكون فقط عندما تشاهد المباراة خلف شاشة التلفاز، أما داخل الملعب، فلكي تصبح بطلًا، يجب أن تمتلك الروح والحماس، وبهذه العقلية تُحسم بطولة الدوري».

وأضاف: «أنا أريد أن يشعر اللاعبون بالضغط، لأن ذلك يجعلهم أفضل».

وعن المواجهة، أوضح مدرب النصر أنها كانت صعبة أمام منافس قوي، مبينًا أن الحسم تأخر بسبب تألق الحارس: «فوز مهم أمام فريق قوي ومميز. ماكسيميليانو قدّم مباراة رائعة، وتصدى لخمسة أهداف محققة للنصر، لذلك لم نتمكن من الانتصار إلا في الدقائق الأخيرة، والأهم أن نواصل مشوارنا في الدوري بنفس الروح العالية».

وتطرق جيسوس إلى قراراته الفنية خلال اللقاء قائلًا: «التغييرات لا ترتبط بطول الوقت أو قصره، بل تعتمد على مجريات المباراة وما تتطلبه من المدرب. البطل يستطيع أن يفوز في الدقائق الأولى كما يفوز في الدقائق الأخيرة، لكن الأهم أن يفهم المدرب ما الذي يحدث داخل المباراة، ولا تغامر، وعندما تقرر فعل ذلك لا تنتحر».

وكشف عن بعض تفاصيل الخطة، موضحًا: «طلبنا من جواو فيليش أن يلعب كمهاجم ثانٍ بجانب ماني، وعندما سجلنا الهدف لجأنا إلى اللعب بمحورين لتحقيق التوازن في آخر فترات المباراة».

وأضاف: «كما طلبت من اللاعبين التحلي بالهدوء، ولهذا شددت عليهم أن يكونوا ثابتين ومتماسكين في الدقائق الأخيرة».

كما أثنى جيسوس على تأثير الجماهير في تحقيق الفوز، قائلًا: «اليوم، كمدرب للنصر، أؤكد أن الجماهير كان لها دور كبير، لأنها هي من دفعت الفريق، وكان لها أثر واضح في هذا الفوز».

وتابع: «أنا ولاعبيّ نشكر الجماهير، لأنهم آمنوا بنا حتى النهاية، وآمنوا بقدرتنا على تحقيق الانتصار».

وعن أداء عبد الله الحمدان، قال المدرب البرتغالي: «الحمدان قدّم مباراة جيدة اليوم، وحصل على فرص مميزة، لكنها جاءت على قدمه اليسرى لا اليمنى».

وأضاف: «كما أدى دور مهم في تثبيت قلوب الدفاع، ومنح جواو مساحات كبيرة، وهو إضافة جيدة للنصر، سواء في الموسم الجاري أو الموسم المقبل».

وفي جانب آخر، تحدث جيسوس عن تعديلات قوانين اللعبة المتعلقة بإضاعة الوقت: «التعديلات الجديدة على قوانين اللعبة ستسهم في تحسين كرة القدم. حارس نيوم أهدر الوقت كثيرًا، في نحو 24 أو 25 مرة، وأضاع ما لا يقل عن 10 دقائق».

وأردف: «لكن في النظام الجديد، سيحسب الحكم 6 ثوانٍ فقط، وبعدها تُحتسب ركلة ركنية للفريق الخصم، وهذا قرار جيد للحد من إضاعة الوقت».