مرتان.. النصر يواجه أفضل نسخ ماكسيميانو

يُسجِّل البرتغالي لويس ماكسيميانو، حارس مرمى فريق نيوم الأول لكرة القدم، أعلى إحصائيةٍ لتصدياته كلما واجه النصر في دوري روشن السعودي.

وفي مباراة الفريقين، مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ 25، عانى النصر لكي يهز شباك الحارس البالغ من العمر 27 عامًا.

وأحصى موقع «سوفا سكور» الإلكتروني تسعة تصدياتٍ في المجمل لماكسيميانو خلال اللقاء، منها سبعةٌ من داخل منطقة الجزاء.

وكسر النصر صمود الحارس في خامس دقائق الوقت البديل برأسيةٍ للمدافع الفرنسي محمد سيماكان، منحت الفريق العاصمي النقاط الثلاث.

وحسبَ «سوفا سكور»، دوَّن البرتغالي، خلال هذه المباراة، رقم تصدياته الأكبر في الدوري.

وأتى ثاني أفضل رقمٍ له في الدوري أمام النصر أيضًا عندما واجهه ضمن منافسات الدور الأول.

وشهد اللقاء، الذي جرى ضمن الجولة الثامنة، وانتهى نصراويًّا بنتيجة 3ـ1، سبعة تصدياتٍ لماكسيميانو، جميعها من داخل منطقة الجزاء.

ويزيد هذا الرقم عن مجموع تصدياته في أي مباراةٍ أخرى باستثناء اللقاء الثاني أمام النصر ذاته.

وبصفةٍ عامةٍ، يأتي البرتغالي عاشرًا في عدد التصديات بين حراس النسخة الجارية من الدوري بعدد 67 تصديًا.

ووفقًا لـ «سوفا سكور» شارك خلال البطولة 34 حارسًا، يتصدرهم في هذه الإحصائية السلوفاكي ماريك روداك، حارس مرمى الاتفاق، بواقع 95 تصديًا.

وقرَّر نيوم التعاقد مع ماكسيميانو، سبتمبر الماضي، بعد إصابة البولندي مارسين بولكا، حارسه الجديد، بقطعٍ في الرباط الصليبي.

وظهر بولكا في الجولة الأولى فقط أمام الأهلي، وتلقَّى هدفًا واحدًا، خسر به الفريق المباراة.

وبعد تلك المباراة، حضر ماكسيميانو، وتسلَّم مهمة حراسة مرمى الفريق دون تسجيل أي حالة غيابٍ، أو استبدالٍ بدءًا من الجولة الثانية.

وعلى مدى 24 جولةً، تلقَّى الحارس 35 هدفًا، وخرج بشباكٍ نظيفةٍ خمس مراتٍ.

وانضم الحارس إلى نيوم قادمًا من ألميريا الإسباني الذي مثَّل قبله لاتسيو الإيطالي، وغرناطة الإسباني، وسبورتينج لشبونة البرتغالي، نادي بداياته.