تأجيل قرار تجديد فابينيو

كشفت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ عن أن اللجنة الفنية في نادي الاتحاد أوصت بتجديد عقد البرازيلي فابينيو تفاريس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، موسمًا إضافيًّا كما حصل مع دانيلو بيريرا، زميله في الفريق.

وتريد اللجنة الاستفادة من اللاعب لتغطية مركز الدفاع، إضافةً إلى مركزه الأساسي «محور ارتكاز».

وحسبَ المصادر ذاتها، هناك اتفاقٌ بين اللجنة الفنية ومسؤولي النادي على تأجيل اتخاذ القرار النهائي بشأن ملف التجديد إلى وقت لاحق في ظل الرغبة بتقييم الجوانب الفنية بشكل كامل قبل الحسم.

يشار إلى أن اللاعب البرازيلي دخل الفترة الحرة مطلع يناير الماضي، وسينتهي عقده يونيو المقبل.