مرموش يتألق.. وسيتي يعبر نيوكاسل

سجل المهاجم المصري عمر مرموش هدفين ليقود فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم إلى فوز ثمين السبت خارج ملعبه 3-1 ليتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد المحلي للعبة.

تقدم نيوكاسل بهدف هارفي بارنز بعد مرور 18 دقيقة من المباراة التي جرت على ملعب سانت جيمس بارك. ورد الضيوف بهدف سافينيو «39» لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1ـ1.

وفي الشوط الثاني سجل مرموش هدفين في الدقيقتين 47 و65، ليرجح كفة فريقه، ويمنحه بطاقة التأهل لدور الثمانية.

وواصل عمر مرموش تألقه في المواجهات المباشرة أمام نيوكاسل منذ انتقاله من أينتراخت فرانكفورت الألماني في يناير2025، ليرفع رصيده إلى سبعة أهداف في خمس مواجهات أمامه بجميع المسابقات المحلية.

وإجمالًا، رفع الدولي المصري رصيده إلى 14 هدفًا في 51 مباراة بجميع المسابقات بقميص فريقه.

ولحق مانشستر سيتي بركب المتأهلين لدور الثمانية، وهم ليفربول بفوزه على حساب وولفرهامبتون 3ـ1، وأرسنال على مانسفيلد تاون 2ـ1، وتشيلسي على ريكسهام 4ـ2 بعد التمديد لوقت إضافي السبت.