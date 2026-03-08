مدافعو النصر.. 9 مساهمات في الدوري

أسهم مدافعو فريق النصر الأول لكرة القدم في 9 أهداف خلال النسخة الجارية من دوري روشن السعودي.

وجاء الهدف الأخير من التسعة بتوقيع المدافع الفرنسي محمد سيماكان أمام نيوم، مساء الجمعة، في الجولة الـ 25.

وأحرز سيماكان هدفه في خامس دقائق الوقت البديل، مانحًا فريقه انتصارًا قاتلًا 1ـ0، على المنافس الصاعد من دوري يلو.

ويملك النصر في قائمته 4 قلوب دفاع، أحدهم سيماكان، والآخرون نادر الشراري، وعبد الإله العمري، والإسباني إينيجو مارتينيز.

وقدم كل منهم مساهمات تهديفية في «روشن»، باستثناء الشراري الذي اكتفى بلعب 5 مباريات فقط.

ويتصدرهم العمري بـ 4 مساهمات، مقابل 3 لمارتينيز، واثنتين لسيماكان.

وتحصّل العمري على ركلة جزاء في الوقت البديل أمام الفيحاء ضمن الجولة السابعة، وسجّل منها زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، رأس الحربة، هدف الفوز 2ـ1.

وصنع المدافع هدفًا لـ «الدون» أمام الأخدود في مباراة الجولة الـ 11 التي حسمها فريقهما بثلاثية نظيفة.

وأمام الأهلي في الجولة الـ 13، سجّل هدفين، لكن فريقه خسر المباراة بنتيجة 2ـ3.

بدوره، سجّل مارتينيز هدفين في مباراة شهدت انتصار الفريق على النجمة 5ـ0 لحساب الجولة العاشرة المؤجلة.

وقبلها، أحرز هدفًا في مرمى الخلود، ساعد به النصر على الفوز 2ـ0 ضمن منافسات الجولة الثانية.

أيضًا أحرز سيماكان هدفًا في الخلود، خلال لقاء الدور الثاني، الذي فاز به النصر 3ـ0، ضمن الجولة الـ 19.

وجاء هدفه الثاني والأغلى أمام نيوم، ممولًا فريقه بـ 3 نقاط في خضم صراعه المحموم مع الأهلي والهلال على اللقب.