بهدف بلباو.. يامال يعزز صدارة برشلونة

قاد المهاجم الدولي لامين يامال فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم إلى فوز صعب على مضيفه أتلتيك بلباو بهدف دون رد السبت لحساب الجولة الـ 27 من الدوري، ليحافظ على فارق النقاط الأربع التي تفصله عن ريال مدريد ثاني جدول الترتيب، ويسجل الفوز الثاني تواليًا على منافسه على ملعب سان ماميس منذ 2017.

وسجل الإسباني يامال هدف المباراة الوحيد بتسديدة يسارية بيسراه من داخل المنطقة في الدقيقة 68 ارتطمت بالقائم الأيمن البعيد للحارس سيمون، مستفيدًا من تمريرة البديل بيدري، ليرفع رصيده إلى 14 هدفًا في المركز الثالث على لائحة الهدافين.

وهو الفوز الثالث تواليًا لبرشلونة الذي يستعد لزيارة نيوكاسل الإنجليزي الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والـ22 بالدوري المحلي، ليرفع رصيده إلى 67 نقطة بالمركز الأول مقابل 63 للريال الفائز بصعوبة الجمعة على سيلتا فيجو 2-1 في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة قائده الأوروجوياني فيدريكو فالفيردي.

في المقابل استمرت نتائج بلباو السلبية أمام برشلونة حيث فشل في التغلب عليه في المباريات الـ 13 الأخيرة بالدوري، والأمر ذاته بالنسبة إلى مدربه إرنستو فالفيردي الذي أخفق للمرة الـ 16 من أصل 20 مباراة في التغلب على فريقه السابق الذي دربه بين 2017 و2020 وتوج معه بلقبين في المسابقة.