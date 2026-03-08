ريشة: بروزوفيتش أفلت من الحمراء

أكد المصري محمد كمال ريشة، المحلل التحكيمي لـ«الرياضية»، صحة عدد من القرارات التحكيمية بقيادة خالد الطريس في مباراة فريق النصر الأول لكرة القدم ونيوم، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، مشيرًا في المقابل إلى وجود حالة طرد مباشرة كان يجب احتسابها على الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط الأصفر.

وأوضح ريشة: «بروزوفيتش كان يستحق الطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة، بعد تدخله العنيف على كاحل الفرنسي ألكسندر لاكازيت، لاعب نيوم، مشيرًا إلى أن غرفة تقنية الفيديو «VAR» كان يجب عليها استدعاء الحكم لمراجعة اللقطة».

وفي حالة أخرى ذكر: «تدخل الفرنسي عبد الله دوكوري، لاعب نيوم، على البرتغالي جواو فيليكش، جناح النصر، لا يستوجب البطاقة الحمراء.. اللعبة لم تكن عنيفة ولم تستهدف منطقة خطرة، والقرار الصحيح كان يقتصر على إشهار البطاقة الصفراء».

وعن الحالة التي شهدتها الدقيقة 40، أكد ريشة: «قرار الحكم باحتساب خطأ على الفرنسي محمد سيماكان، مدافع النصر، صحيح بعد أن وضع قدمه أمام علاء حجي ومنعه من لعب الكرة».

وأكد ريشة صحة قرار الحكم بإشهار البطاقة الصفراء على الإسباني إينيجو مارتينيز، مدافع النصر، بعد إعاقته لاكازيت، موضحًا أن الحالة لا ترقى إلى بطاقة حمراء لعدم توافر فرصة محققة للتسجيل، إذ إن مهاجم نيوم لم يكن في مواجهة مباشرة مع المرمى.