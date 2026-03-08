مارسيليا يعود بنقاط تولوز.. وأنجيه يعمق جراح نانت

باريس ـ الألمانية

عاد فريق مارسيليا لطريق الانتصارات بفوز صعب خارج ملعبه على تولوز بهدف دون رد، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري المحلي.

أحرز الإنجليزي ماسون جرينوود الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 18، ليرفع لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي وخيتافي السابق رصيده إلى 15 هدفًا في 24 مباراة بالدوري الموسم الجاري.

ومنح الهدف مارسيليا أول فوز في آخر خمس جولات، بعد خسارتين وتعادلين، ليرفع رصيده إلى 46 نقطة، ويقلص الفارق إلى 11 نقطة مع باريس سان جيرمان المتصدر والذي خسارة 1ـ3 أمام موناكو في افتتاح مباريات الجولة الجمعة. أما تولوز فواصل سلسلة نتائجه السلبية بثلاث هزائم وتعادلين، ليتجمد عند 31 نقطة في المركز الـ 12.

وفي مباراة أخرى، خيّم التعادل السلبي على مباراة أوكسير وستراسبورج.

كان الشوط الأول متكافئًا، حيث هدد ستراسبورج مرمى منافسه بمحاولتين للظهير الأيسر الإنجليزي بن تشيلويل. ورد أصحاب الأرض بفرصتين لجوزيه كاسيمير.

في الشوط الثاني، كان الضيوف أكثر خطورة، حيث تصدى دونوفان ليون حارس أوكسير لثلاث فرص خطيرة أمام خوليو إنسيسو وفالنتين باركو وسيباستيان ناناسي.

ورفع ستراسبورج بهذه النتيجة رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثامن. أما أوكسير فبقي في المركز الـ 16 بـ 19 نقطة.

وعاد نانت إلى النتائج السلبية بعد خسارته السبت أمام ضيفه أنجيه بهدف نظيف، من توقيع المغربي أمين السباعي بعد مرور سبع دقائق من الشوط الثاني.

بانتصاره التاسع في مشواره ببطولة الدوري الفرنسي الموسم الجاري، تجاوز أنجيه سلسلة من ثلاث هزائم متتالية، ورفع رصيده الفوز إلى 32 نقطة ليقفز للمركز الـ 11.

أما نانت فبخسارته الرابعة في آخر خمس جولات، تجمد في منطقة خطر الهبوط للدرجة الثانية، برصيد 17 نقطة في المركز الـ 17 قبل الأخير.

وتختتم منافسات الجولة الأحد بلقاءات لنس مع متز، وبريست مع لوهافر، ونيس مع رين، وليل مع لوريان، وليون مع باريس أف سي.