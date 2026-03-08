النصر يحقق ثاني أفضل رقم ويلامس «القياسي»

كتب فريق النصر الأول لكرة القدم بفوزه على نيوم، مساء السبت، ثاني أطول سلسلة انتصارات متتالية له في دوري المحترفين.

وتمددت سلسلة انتصاراته الحالية إلى 11 فوزًا على التوالي، بفضل الهدف القاتل لمدافعه الفرنسي محمد سيماكان، الذي تغلب به على نيوم.

وتجنب النصر التفريط في أي نقطةٍ منذ الخسارة 1ـ3 أمام الهلال في الجولة الـ 15.

وبعد تلك الخسارة، هزم 11 فريقًا، بما فيها النجمة، في مباراة الجولة العاشرة المؤجَّلة.

وتجاوز «الأصفر» سلسلة الانتصارات العشرة التي بدأ بها الدوري، من الجولة الأولى وحتى الـ 11، مع استثناء العاشرة المؤجلة.

واقترب الفريق من معادلة سلسلته القياسية في موسم 2013ـ2014، التي امتدت لـ 13 مباراة على التوالي، من الجولة العاشرة إلى الـ 22.

ويحتاج إلى الانتصار على الخليج والنجمة في الجولتين المقبلتين من أجل معادلة السلسلة الأفضل.