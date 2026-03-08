المعركة 184 تجدد صراع ميلان والإنتر

تجدد المواجهة الدورية 184 صراع فريق ميلان الأول لكرة القدم وجاره إنتر ​ميلان، الأحد، على ملعب سان سيرو، ضمن الجولة الثامنة والعشرين.

يدخل الفريقان المواجهة بدوافع مختلفة، فأمام الإنتر صاحب المركز الأول برصيد 67 نقطة، فرصة جعل الفارق 13 نقطة قبل 10 مراحل من نهاية الدوري، ما يعني أخذ خطوة عملاقة نحو التتويج باللقب للمرة 21.

وتواجه الطرفان 183 مرة في الدوري، فاز الإنتر في 70 وميلان بـ56 وحضر التعادل 57 مرة.

ولم يخسر ميلان في آخر ست مباريات قمة، وفاز في أربع منها، ويبدو أن مباراة الأحد في سان سيرو هي مواجهة يجب الفوز بها لصاحب المركز الثاني، الذي يتأخر بفارق 10 نقاط عن الإنتر المتصدر.

وفي بداية شهر يناير ، كانت ثلاثة فرق تتنافس على لقب الدوري الإيطالي.

‌وكان الإنتر ‌ بقيادة الروماني كريستيان كيفو متقدمًا بفارق نقطة واحدة على ميلان، مع تأخر ​حامل ‌اللقب ⁠نابولي ​بنقطة أخرى، ⁠لكن فريقًا واحدًا فقط حافظ على مستواه كمنافس على الدوري.

وفقد الإنتر نقطتين فقط في آخر 15 مباراة ليبتعد أكثر في الصدارة، بينما أهدر ميلان سبع نقاط في آخر ست مباريات.

وخسر ميلان بقيادة ماسيميليانو أليجري مباراتين في الدوري طوال الموسم، مقابل أربع للإنتر، لكن تعادله تسع مرات كان سبب تراجعه، ولن يفيده التعادل مرة أخرى الأحد في محاولته اللحاق بالصدارة.

ولا يزال الإنتر يفتقد المهاجم لاوتارو مارتينيز للإصابة، ومن المرجح أن يقود فرانشيسكو بيو إسبوزيتو الهجوم، بينما من المتوقع أن يغيب ماتيو جابيا مدافع ميلان لمدة ‌شهر بعد خضوعه لعملية لعلاج فتق جراحي.