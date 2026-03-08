سيماكان.. مدافع هداف بـ14 فرحة

أحرز الفرنسي محمد سيماكان، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، 14 هدفًا في مسيرته الكروية، آخرها هدف الفوز القاتل أمام نيوم عند الدقيقة 90+5 في مواجهة الجولة الـ25، السبت، التي أبقت القطب العاصمي في صدارة دوري روشن السعودي.

وبفضل هدف سيماكان، رفع النصر رصيده إلى 64 نقطةً واستردَّ صدارة جدول الدوري بفارق نقطتين عن الأهلي، ثاني الترتيب، وثلاث نقاطٍ عن الهلال الثالث.

ويعد هذا الهدف امتدادًا لسجل تهديفي لافت للمدافع الفرنسي، إذ سبق أن سجل أهدافًا مع أنديته في فرنسا وألمانيا، قبل أن يواصل حضوره التهديفي بقميص النصر.

وسجل سيماكان أول أهدافه الاحترافية مع ستراسبورج أمام ناتشيونال الفرنسي في الدرجة الثانية، وكانت أول أهدافه في الدوري الفرنسي أمام ميتز موسم 2020ـ2021 عند الدقيقة 66، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2ـ2، وبعد انتقاله إلى لايبزيج، واصل التسجيل حيث أحرز هدفًا أمام جرويتر فورت في الدوري الألماني موسم 2021ـ2022 عند الدقيقة 59، وانتهت المواجهة بفوز فريقه 5ـ1.

وفي دوري أبطال أوروبا موسم 2022ـ2023 سجل هدف لايبزيج الوحيد أمام شاختار في الدقيقة 57 على الرغم من خسارة فريقه 1ـ4، كما سجل في الموسم ذاته هدفًا أمام فرايبورج في الدوري الألماني عند الدقيقة 54، وأسهم في فوز فريقه 3ـ1، إضافة إلى هدفه أمام هامبورج في كأس ألمانيا عند الدقيقة 69 في اللقاء الذي انتهى 4ـ0.

وخلال موسم 2023ـ2024 أحرز سيماكان هدفًا مبكرًا أمام يونج بويز في دوري أبطال أوروبا عند الدقيقة الثالثة، في المباراة التي انتهت 3ـ1، ثم سجل أمام بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني عند الدقيقة 46 وأسهم في فوز فريقه 4ـ1.

ومع النصر بدأ سيماكان سجله التهديفي في دوري روشن موسم 2024ـ2025 بهدف أمام الفتح عند الدقيقة 57 في المباراة التي انتهت 3ـ1.

وفي الموسم الجاري سجل أربعة أهداف، بدأها أمام جدة في كأس خادم الحرمين الشريفين عند الدقيقة 89 في لقاء انتهى 4ـ0، ثم أمام استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا 2 عند الدقيقة 40 في مباراة انتهت 4ـ0، وأمام الخلود في دوري روشن عند الدقيقة 53 في مواجهة انتهت 3ـ0، قبل أن يختتمها بالهدف القاتل أمام نيوم عند الدقيقة 90+5.

ويعد الموسم الجاري 2025ـ2026 الأعلى تهديفيًا في مسيرة سيماكان بعدما سجل 4 أهداف، متجاوزًا أفضل مواسمه السابقة مع لايبزيج في 2023ـ2024 و 2022ـ2023 إذ سجل 3 أهداف في كل موسم.