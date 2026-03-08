محرز نجم جولة الديربي

اقتنص الجزائري رياض محرز، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، نجومية الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي، وفقًا لاختيارات كوكبة من المدربين السعوديين والعرب عبر «الرياضية».

ونال الدولي الجزائري «34 عامًا» النجومية بعد حصوله على 4 أصوات من أصل ثمانية، عقب قيادته الأهلي إلى انتصار ثمين على الاتحاد بـ 3ـ 1 على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة محرزًا الهدف الثاني.

ومنح السعوديون يوسف عنبر وخالد القروني وصالح المحمدي والعراقي راضي شنيشل أصواتهم إلى النجم الجزائري.

ونافس النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الهلال محرز في نجومية الجولة بعد حصوله على صوتين عن طريق البحريني خالد جاسم والأردني عثمان الحسنات.

وذهب صوت السعودي فوزي الشهري إلى المكسيكي جوليان كينونيس هداف القادسية، واختار التونسي فتحي الجبال الكولومبي روجر مارتينيز لاعب التعاون.

ولعب محرز مع الأهلي في الموسم الجاري 32 مباراة في جميع المسابقات سجل سبعة أهداف وأسهم في صناعة 13.