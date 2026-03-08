خطر الهبوط يبعد باور عن فولفسبورج

أعلن نادي فولفسبورج الألماني في بيان، الأحد، انفصاله عن دانييل باور، مدرب الفريق الأول لكرة القدم.

وقال بيرمين شفيلجير، المدير الرياضي للنادي الألماني: «كنا نأمل أن نقلب الأمور سويًا وبعد تحليل الوضع بشكل عام، توصلنا إلى أن الفريق بحاجة لدافع جديد لتفادي الهبوط».

وذكر النادي أنه سيتم تقديم معلومات بشأن المدرب الجديد في أقرب وقت.

وبعد الخسارة 1ـ2 أمام هامبورج، السبت، أصبح فولفسبورج في المراكز المهددة بالهبوط حيث يحتل المركز السابع عشر بفارق ثلاث نقاط عن المنطقة الآمنة.

ووفقًا لتقارير إعلامية، يعود ديتير هيكينج لفترة ثانية في تدريب الفريق، الذي دربه من قبل في الفترة من 2013 إلى 2016 وفاز معه بكأس ألمانيا في 2015.

وتولى باور تدريب فولفسبورج خلفًا لبول سيمونيس في نوفمبر الماضي مدربًا مؤقتًا، ثم أصبح مديرًا فنيًا دائمًا في ديسمبر.

ويوجد باور في النادي منذ 2016 حيث كان يعمل في أكاديمية النادي.

وأثناء توليه المسؤولية حصد فولفسبورج 12 نقطة من 15 مباراة في الدوري الألماني.