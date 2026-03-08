نيكو يغيب عن سباق أستراليا

غاب الألماني نيكو هولكنبرج، سائق أودي، عن سباق الجائزة الكبرى الأسترالي الافتتاحي، الأحد، ولم تسر مشاركة فريق أودي الأولى في سباقات سيارات فورمولا1 كما كان مخططًا لها.

وسجل أودي مشاركته الأولى كفريق مصنع في ملبورن، بعد استحواذه على فريق ساوبر، وذلك بتشكيلة تضم البرازيلي جابرييل بورتوليتو والألماني نيكو هولكنبرج.

لكن هولكنبرج اضطر إلى سحب سيارته من شبكة الانطلاق قبل السباق بسبب مشكلة فنية.

وقال السائق : «من المؤسف جدًا بالطبع أننا لم نتمكن حتى من بدء السباق، وبالتالي لم نستطع أن نتعلم أي شيء».

واعتذر جوناثان ويتلي، رئيس الفريق لكل الجماهير الألمانية وجماهير نيكو.

وقال لشبكة «سكاي» : «أنا آسف لأنكم لم تتمكنوا من رؤيته اليوم. لكننا سنبذل كل ما في وسعنا لإعادة السيارة إلى جاهزيتها مرة أخرى، فقدنا بيانات القياس عن بعد أثناء توجهنا إلى شبكة الانطلاق، ولم يكن هناك أي اتصال مع السيارة. كان لدينا شكوك وحاولنا إصلاح المشكلة، لكننا لم ننجح».

على الأقل تمكن أودي من حصد أول نقاط له في فورمولا1 بفضل بورتوليتو الذي أنهى السباق في المركز التاسع.

وفاز جورج راسل بالسباق متفوقًا على زميله بفريق مرسيدس كيمي أنتونيلي وتشارلز لوكلير، سائق فيراري.

يذكر أن السباق المقبل هو سباق جائزة الصين الكبرى والمقرر في 15 مارس المقبل.