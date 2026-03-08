كيبليمو يستعيد الرقم القياسي

استعاد الأوغندي جايكوب كيبليمو الرقم القياسي العالمي لسباق نصف ماراثون، الأحد، في لشبونة بتسجيله 57:20 دقيقة، أي بفارق 10 ثوان عن الرقم المسجل باسم الإثيوبي يوميف كيجيلتشا عام 2024.

وسبق لكيبليمو أن حطم الرقم القياسي العالمي عام 2021 في لشبونة، قبل أن ينتزعه منه كيجيلتشا في فالنسيا عام 2024.

وقطع كيبليمو الكيلومترات الخمسة الأولى بزمن سريع بلغ 13:28 دقيقة، فيما كان الكينيان نيكولاس كيبكورير وجيلبرت كيبروتيتش على مقربة منه.

وبعدما بلغ الثلاثي نقطة الـ10 كم بزمن 27:00 دقيقة، تراجعت وتيرة كيبروتيتش.

وعندما انخفض الإيقاع لدى مرور المتصدرين بنقطة الـ15 كم بزمن 40:52 دقيقة، كان كيبليمو جاهزًا لتغيير الوتيرة، فاندفع وقطع الكيلومترات الخمسة التالية في 13:31 دقيقة، في نسق حافظ عليه حتى النهاية.

واحتفظت الإثيوبية تسيجي جيبرِيسيِلاما بلقب السيدات، مسجلة 1:04:48 ساعة.