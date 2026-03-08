تتويج الفائزين في البادل التصنيفية

اختتمت في مدينة جدة منافسات البطولة التصنيفية الثانية لرياضة البادل، والتي لعبت من 3 إلى 7 مارس الجاري على ملاعب B Padel وملعب قمرا الرئيسي، الأحد.

وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 408 لاعبين ولاعبات تنافسوا في فئات الرجال «A - B - C - D»، إلى جانب منافسات السيدات والناشئين.

وجاءت نتائج فئات الرجال على النحو التالي في فئة A، حقق المركز الأول، قاسم العبيدان وعبد الله آل عبد الله، وجاء في المركز الثاني نواف القاضي وفيصل الربدي، وأما فئة B حقق المركز الأول طلال بودي ومحمد الجزيري، فيما حقق سلطان خلاف وفهد سعدي المركز الثاني، وفي فئة C انتزع سلطان المزين وزياد الخزيم المركز الأول وأحرز عبد العزيز العثمان وعبد الله الشهراني المركز الثاني، وفي الفئة الأخيرة D حقق هادي المشامع ومحمد الغافلي المركز الأول، وجاء في المركز الثاني مروان ثروت وإبراهيم صندقجي.

أما منافسات السيدات فقد حققت العنود يماني وأريج فارح المركز الأول، ورغدة وثلان وفاطمة الحربي المركز الثاني.

وفي فئة الناشئين فاز عبد المجيد حكيم وعبد الله زيتوني بالمركز الأول، فيما حقق رضا خاشقجي ومحمد بغدادي المركز الثاني.