المرة الـ12.. سعود أساسيا مع لانس

يظهر السعودي سعود عبد الحميد، ظهير فريق لانس الأول لكرة القدم، أساسيًا للمرة الـ12 بقميص فريقه عندما يواجه ميتز، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الفرنسي، على ملعب بوليرت ديليليس.

وشارك سعود خلال الموسم الجاري في عدة مباريات بالدوري الفرنسي، إذ خسر فريقه أمام ميتز 0ـ2، وفاز على تولوز 3ـ0، وتغلب على أوكسير 1ـ0، قبل أن يخسر أمام مارسيليا 1ـ3، ثم حقق فوزًا كبيرًا على باريس إف سي 5ـ0، وخسر أمام موناكو 2ـ3، وتعادل مع ستراسبورج 1ـ1.

كما شارك الظهير السعودي مع لانس في منافسات كأس فرنسا، حيث فاز الفريق على فينيي 3ـ1، وسوشو 3ـ0، وتروا 4ـ2، قبل أن يتجاوز ليون في ربع النهائي بعد التعادل 2ـ2 والفوز بركلات الترجيح، ليبلغ نصف النهائي.

وسجل سعود هدفًا واحدًا خلال مشاركاته أمام فينيي في كأس فرنسا، كما قدم ثلاث تمريرات حاسمة جاءت أمام فينيي وباريس إف سي وبريست.