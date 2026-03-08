الهلال.. هوساوي يفحص عضلة الفخذ

يخضع مراد هوساوي، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء الأحد، لفحص طبي على عضلة الفخذ، لدى الإسباني خوان خيمينيز رئيس الجهاز الطبي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن نتائج هذا الفحص ستحدد ما إذا كان اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بحاجة إلى برنامج علاجي وتأهيلي، أم أن الإصابة طفيفة.

وتعرض مراد لشد عضلي على مستوى الفخذ خلال مجريات مباراة فريقه أمام النجمة في الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي، اضطر على إثرها الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الفريق إلى استبداله عند الدقيقة 67 بالفرنسي سايمون بوابري.

إلى ذلك، يعود لاعبو الفريق العاصمي، إلى التدريبات مساء الأحد، عقب الراحة التي منحت لهم من قبل الجهاز الفني، بعد الفوز على النجمة 4ـ0، على أن تتركز التدريبات على الجوانب الاستشفائية للأساسيين، وفنية تكتيكية لبقية اللاعبين.

ويحتل الهلال المرتبة الثالثة في قائمة دوري روشن السعودي، برصيد 61 نقطة، بفارق 3 نقاط عن النصر المتصدر.